Institutia fantoma din Iasi! Oricine i-ar invidia pe angajatii din aceasta cladire care castiga salarii babane pentru plimbatul hartiilor

salarii mari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Institutia are doar 10 angajati, dar acestia sunt platiti regeste • Numai directorul pus recent in aceasta functie castiga 10.000 de lei lunar, iar un simplu consilier ia in mana 4.000 de lei lunar • Recent, s-au scos la concurs noi posturi de consilier in cadrul institutiei • Cei care apeleaza la "serviciile" acestor functionari publici sunt fermierii Centrul Regional in Zootehnie Nord-Est (CRZ-NE)- Filiala Iasi. Inca o institutie fantoma de care nimeni nu a auzit vreodata pana la vizita Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. In urma cu doi ani, ministrul venise sa verifice laboratorul institutiei unde se testeaza calitatea lanii pentru fermierii care ...