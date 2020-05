Institutul Cantacuzino a descoperit diferențe semnificative ale coronavirusului din Romania fața de cel din alte țari

Institutul Cantacuzino anunță că a reușit să obțină primele informații asupra întregului genom al virusului SARS-CoV-2 care circulă în România. Cercetătorii au constatat că virusul seamănă într-o proporție mai mare cu tulpinile care au circulat în mai multe țări europene, dar și în India sau SUA. Astfel, s-a constatat o identitate de 99,95% cu tulpina de referință de […] The post Institutul Cantacuzino a descoperit diferențe semnificative ale coronavirusului din România față de cel din alte țări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.