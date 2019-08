Institutul Cantacuzino a inceput pregatirile pentru producerea vaccinului antigripal

Vaccin antigripal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Institutul Cantacuzino a inceput pregatirea personalului pentru productia de vaccin gripal, iar procesul de instruire continua „pana la atingerea nivelului de performanta”, informeaza MApN. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino", aflat in subordinea Ministerului Apararii Nationale, a demarat procesul de pregatire profesionala a personalului de specialitate pentru producerea vaccinului gripal. „O echipa formata din operatori recent integrati in colectivul Institutului Cantacuzino efectueaza, in scop de invatare a procedurilor si etapelor de productie, primele teste pe substrat biologic, in vederea realizarii loturilor experimentale, necom ...