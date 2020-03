Institutul Cantacuzino anunța marirea capacitații de testare pentru COVID-19

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, duminică, creşterea capacităţii de testare moleculară pentru SARS CoV-2 la Institutul ”Cantacuzino”. Unitatea poate prelucra până la 400 de teste în 24 de ore, prin reorganizarea fluxului activităţilor, în loc de 250 de probe. ”Prin reorganizarea fluxului activităţilor, sporirea eforturilor echipelor de specialişti şi reconfigurarea programului de lucru, Institutul The post Institutul Cantacuzino anunță mărirea capacității de testare pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.