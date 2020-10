Institutul Cantacuzino relanseaza pe piața celebrul medicament Polidin

Specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico- Militară „Cantacuzino” se pregătesc să relanseze pe piață celebrul medicament ”Polidin”.

„Începem să ne mișcăm, poate nu vom intra pe piață cu medicamente sau cu vaccin în următoarele luni, 1 an, însă pentru imunomodulatori, să reușim să scoatem Polidinul, fie el sub formă injectabilă, deși noi ne propunem să-l scoatem sub formă de capsule sau sub formă de comprimate orodispersabile, masticabile, vom vedea sub ce formă. Asta putem să facem în momentul de față”, a explicat col. dr. Florin Oancea, directorul Institutului „Cantacuzino”, informează MedikaTV.

Ce este Polidinul?

Polidinul este un imunomodulator inventat de Institutul Cantacuzino în anul 1966, care a fost scos de pe piață în anul 2012. Este un preparat polibacterian, în compoziția căruia intră 13 specii de bacterii Gram-pozitive și Gram-negative, inactivate termic. Preparatul farmaceutic era destinat administrării injectabile și funcționa ca un vaccin.

Polidinul se administra în principal în scop profilactic, pentru stimularea rezistenței organismului în fața infecțiilor nespecifice. Era folosit însă și ca adjuvant în infecții ale căilor respiratorii, uro-genitale și altele, dar și în gripă sau chiar în cazul arsurilor.

Părintele Polidinului este considerat cercetătoarea Sylvia Hoișie, care și-ar fi injectat serul de mai multe ori, în timpul testelor, pentru a-i putea observa eficacitatea.