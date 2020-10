Institutul Cantacuzino va iesi pe piata cu medicamentul imunomodulator pana la sfarsitul anului, sustine ministrul Apararii

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, anunţă că Institutul Cantacuzino va scoate pe piaţă, până la sfârşitului anului, un medicament imunomodulator dezvoltat de propriii cercetători, un supliment alimentar cu proprietăţi biostimulatoare şi antioxidante. "Am discutat cu directorul Institutului Cantacuzino, colonelul Oancea, în ultima perioadă de timp şi-au focalizat foarte mult atenţia pe ceea ce înseamnă sporirea capacităţii de testare. Totodată lucrează la un medicament imunomodulator, va ieşi curând pe piaţă, şi a luat măsuri ca vechea linie de producţie a vaccinului trivalent să poată să fie repusă în funcţiune şi să înceapă testele, astfel încât, aşa cum şi-au propus la nivelul institutului, începând de anul viitor să poată să poată să producă vaccinul. Medicamentul imunomodulator va ieşi până la sfârştiul anului", a arătat Nicolae Ciucă. Specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" au dezvoltat un nou produs imunomodulator, care are proprietăţi de stimulare a imunităţii, determinând creşterea rezistenţei organismului la infecţii. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: George Onea, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Orban: Ministrul Ciucă s-a înscris în PNL şi va candida pe listele partidului la parlamentare * Nicolae Ciucă: Am luat decizia să devin membru al PNL şi să candidez pe listele partidului la filiala Dolj