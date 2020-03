Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca a epuizat fondurile aferente primului trimestru

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca a epuizat fondurile aferente primului trimestru, după ce transplanturile au crescut cu 40%. Conducerea Institutului a făcut apel la Ministerul Sănătății să aloce sume suplimentare, potrivit Mediafax.

Purtătorul de cuvânt al (ICUTR Cluj-Napoca, Gheorghiță Iacob, a declarat, joi, presei, că institutul este la limită cu finanțarea.

„La nivel național se înțelege necesitatea transplantului, dar, efectiv, când trebuie să finanțezi, apar problemele, iar banii sunt câți sunt. Am avut foarte multe transplanturi încă de la începutul anului și am înregistrat o creștere de 40% față de ceea ce am estimat. Suntem la limită cu finanțarea, ne dorim să transplantăm cât mai mulți pacienți, dar avem nevoie de sprijin financiar. Alocarea bugetară pe primul trimestru a fost cheltuită și avem, în continuare, nevoie de necesar de materiale, reactivi, medicamente pentru a face transplanturile. Alocarea actuală este destul de mică în comparație cu ceea ce am solicitat, ne trebuie mult mai mult, și facem apel la Ministerul Sănătății să ajute financiar ICUTR pentru asigurarea necesarului de transplant”, a spus Gheorghiță.

Acesta a explicat că de la începutul anului au fost efectuate un număr de 34 de transplanturi renale, față de 13 câte au fost înregistrate în primul trimestru al anului trecut.

La ICUTR Cluj, un transplant renal costă 35.000 de lei, față de un indicator de eficiență economică care este de 66.000 de lei.

„Asta înseamnă că facem un transplant la un cost de jumătate față de acest indicator, dar și 66.000 de lei e puțin față de sumele practicate în alte țări care se ridică la zeci de mii de euro. Transplantul pe care îl facem la Cluj este eficient din punct de vedere economic, nu risipim banul public. Transplanturile din România sunt prea puține față de potențialul sistemului medical”, a conchis purtătorul de cuvânt al ICUTR Cluj-Napoca.

Vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, a declarat la rândul său că, de Ziua Mondială a Rinchiului, face apel la Consiliul Județean Cluj și la Primăria Cluj-Napoca să preia ICUTR care funcționează într-un „fost pod de porumbei”.

„Acest institut trebuie susținut pentru că Ministerul Sănătății a dovedit de-a lungul anilor că nu este capabil să asigure o finanțare eficientă”, a spus deputatul.