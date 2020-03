Institutul Național de Sanatate Publica: Toți pacienții cu pneumonie și personalul medical cu simptome vor fi testați pentru coronavirus

Toți pacienții cu pneumonie și personalul medical cu simptome vor fi testați pentru coronavirus, potrivit noului algoritm de testare publicat vineri de Institutul Național de Sănătate Publică. “În condițiile actuale de răspândire a infectărilor, strategia trebuie sa fie axată pe detectarea rapidă a cazurilor de COVID-19, în vederea limitarii transmiterii, și pe obținerea de dovezi de The post Institutul Național de Sănătate Publică: Toți pacienții cu pneumonie și personalul medical cu simptome vor fi testați pentru coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.