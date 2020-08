Institutul National de Statistica: Inflatia a ajuns in iulie la 2,8%. Mancarea s-a scumpit cu 5,57%

Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,8% in luna iulie a acestui an, de la 2,6% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,57%, serviciile cu 3%, iar marfurile nealimentare cu 0,88%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).