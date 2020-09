Institutul National de Statistica: Romania are peste cinci milioane de pensionari, cu o pensie medie de 1.436 de lei

Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului II a fost de 5,132 milioane de persoane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.436 de lei, in crestere cu 0,9% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi.