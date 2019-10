Instrumentar de manichiura, produse cosmetice si de parfumerie, confiscate de inspectorii din cadrul Biroului vamal de frontiera Constanta Sud (galerie foto)

960 flacoane cu apa de toaleta, bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca ``AVON``

2796 bucati produse cosmetice (luciu de buze), bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca ``REVLON``

1450 bucati produse cosmetice (fond de ten si farduri), bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca ``NAKED – L`OREAL.``

2870 produse cosmetice (luciu de buze si farduri), bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca ``KYLIE JENNER``

1152 bucati produse cosmetice (fond de ten), bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca ``M.A.C. – ESTEE LAUDER``

În data de 29 octombrie 2019, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanta Sud, acționând în baza atribuțiilor de serviciu, au descoperit, la efectuarea controlului fizic, 266326 bucăți produse cosmetice (fond de ten, farduri, creioane etc), de parfumerie (apa de toaleta / apa de parfum), instrumentar de manichiura si de ingrijire corporala (forfecute unghii, foarfece tuns, unghiere etc) bunuri în plus față de cele declarate.Totodata, din totalul de bunuri descoperite, au fost constatate si marfuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate ale unor marci protejate, fiind demarata procedura prevazuta de Regulamentul UE nr. 608/2013 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, dupa cum urmeaza:Valoarea bunurilor dacă ar fi fost comercializate pe piața internă (la pret de vanzare cu amanuntul) este de aproximativ 2183000 lei. Mărfurile în cauza se aflau într-un container sosit din China pentru o societate comercială cu sediul în Municipiul GIURGIU, Județul GIURGIU, declaratia vamală și documentele însoțitoare conținând date eronate privind cantitatea mărfurilor.Pentru fapta constatată urmează să fie aplicată contraventie în sumă de 8000 lei având ca măsură complementară confiscarea bunurilor conform dispozitiilor H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei.Sursa foto: Agenţia Natională de Administrare FiscalăDirecția Generală a Vămilor