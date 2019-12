Sorin Roșca Stănescu Președintele Klaus Iohannis nu descoperă apa caldă. El a înțeles că își poate upgrada puterea în cel de-al doilea mandat, utilizând biciul. Iar biciul este DNA. Experiența din ultimii 15 ani i-a dovedit eficacitatea. Acesta este motivul care stă la baza desființării Secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Restul e poveste. The post Instrumentul lui Iohannis cel Nou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.