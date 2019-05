Insula din Delta Dunarii, scoasa la licitatie pentru cel putin 350.000 de euro

Euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O insula din Delta Dunarii este scoasa la licitatie pentru cel putin 350 de mii de euro. Noul proprietar are sansa s-o transforme in una dintre cele mai spectaculoase zone turistice din Europa. In mijlocul apei, sunt mai multe unitati de cazare si o fosta cherhana care pastreaza inca aspectul traditional. Organizatorii licitatiei spun ca au deja o lista de clienti. Pretul final ar putea depasi jumatate de milion de euro. Situata la 45 de kilometri de Tulcea, in inima Deltei, insula Matita este considerata una dintre cele mai spectaculoase rezervatii naturale din Europa. Aproape 6.300 de metri patrati de natura salbatica, in mijlocul apelor, intr-un decor care iti taie rasuflarea. Opt constructii acoperite de st ...