Insultele și intreruperile fac un haos din prima dezbatere Trump-Biden

Președintele Donald Trump și rivalul democratic Joe Biden s-au luptat cu înverșunare cu privire la managementul administrației Trump în ceea ce privește pandemia coronavirusului, asistența medicală și economia într-o primă dezbatere haotică și marcată de insulte și atacuri personale, transmite Reuters. Trump și-a deschis drumul prin dezbaterea de 90 de minute, încercând să-l înfrunte pe […]