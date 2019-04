Intalnire de proiect pentru educatia antreprenoriala inovativa a elevilor. I.S.J. Iasi participa la parteneriatul strategic Erasmus+ KA2 „STUDENT TALENT BANK” - FOTO

Erasmus 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul Scolar Judetean Iasi deruleaza, in perioada 2017-2019, Proiectul Erasmus+ „Student Talent Bank”, alaturi de partenerii sai, ALDA – The European Association For Local Democracy - Franta (coordonator), PLATON M.E.P.E. - Grecia, EUN PARTNERSHIP AISBL – Belgia, Universidad De Valladolidad – Spania, Stichting Incubator – Olanda si Eurocrea Merchant – Italia, avand ca scop promovarea educatiei antreprenoriale in randul profesorilor din scolile secundare, pentru a preveni abandonul scolar si a facilita tranzitia de la scoala la locul de munca, printr-o implicare autentica a elevilor, inclusiv a celor din scolile care inregistreaza un procent ridic ...