Intalnire fata in fata a primarului Mihai Chirica cu presedintele Klaus Iohannis

Edilul municipiului Iasi, Mihai Chirica, il asteapta pe presedintele Klaus Iohannis. Primarul municipiului Iasi a mentionat, in cadrul conferintei de la Palatul Roznovanu, ca se va intalni cu seful statului in calitatea acestuia de lider la Palatul Cotroceni. Intalnirea va avea loc in timpul vizitei presedintelui Klaus Iohannis de maine, de la Iasi. Klaus Iohannis va ajunge in municipiu pentru a asista la o intalnire regionala a PNL ce va avea loc la Centrul Providenta. Edilul a spus ca nu i-a trimis nicio invitatie la Sarbatorile Iasului, premierului Viorica Dancila si ca il va sustine pe Klaus Iohannis in lupta de la prezidentiale. Anunt important de la Palatul Roznovanu! Pri ...