Intalnire importanta la Palatul Roznovanu. Proiectele de infrastructura vor fi discutate de alesii locali - LIVE VIDEO

Alesii locali se vor intalni in cursul zilei de astazi, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local, la sediul Palatului Roznovanu. Consilierii locali se vor intruni la sedinta pentru a aproba varianta finala a trei obiective de investitii privind reabilitarea caii de rulare si achizitia de tramvaie pentru care vor fi accesate fonduri europene. Este vorba despre proiectele privind reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi – Dancu, reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iasi - reorganizarea circulatiei pe bulevardul Tudor Vladimirescu si reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iasi. Consilierii vor discuta aceste proiecte pentru ca au fost cerute c ...