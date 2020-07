Intalnire, la ceas aniversar. FC Farul Constanta si Liga Militarilor Profesionisti vor juca un meci amical (galerie foto)

Conducerea FC Farul Constanța și Liga Militarilor Profesioniști vor juca un meci amical

Întâlnire în spirit aniversar astăzi, 16 iulie, la clubul FC Farul Constanța! O delegație a Ligii Militarilor Profesioniști a fost primită de conducerea FC Farul Constanța, punându-se astfel bazele unui viitor parteneriat între asociația militarilor și clubul fanion al Constanței.Ambele entități aflate la ceas aniversar, FC Farul – 100 ani, LMP – 10 ani, reprezentanții clubului, Ciprian Marica și Tiberiu Curt și cei ai Ligii Militarilor, au convenit asupra organizării unui meci demonstrativ între o echipă a FC FARUL (la care să joace glorii ai fotbalului constănțean) și FC LMP, însă după ridicarea restricțiilor cauzate de pandemia de COVID-19.De asemenea, s-a convenit ca microbiștii LMP să beneficieze de invitații tip abonament la toate meciurile Farului.La finalul întâlnirii, reprezentanții celor două „echipe” au făcut schimburi de plachete și tricouri. Lui Ciprian Marica și Tiberiu Curt li s-au înmânat plachete de excelență și tricouri personalizate aparținând FC LMP, precum și câte o siflee și un tablou cu noduri marinărești, mai ales că fariștilor li se mai spune și „echipa marinarilor”.De partea cealaltă, conducerea FC Farul a acordat delegației LMP un tricou cu Farul pe care sunt semnaturile jucătorilor și un fanion oficial al clubului.Din delegația LMP, condusă de președintele Dănuț Albu, au mai participat:* Plt.adj.pr.(r) Ionel Eugen Bida, membru de onoare LMP, militar rănit în TO Afganistan,* Plt.adj.pr.(r) Florin Bolovan, membru de onoare LMP, militar rănit în TO Afganistan,* Cap. Costel Tarnovschi, membru de onoare LMP, militar rănit în TO Afganistan,* Cap. Dumitra Florinel, membru LMP, antrenor/jucător in cadrul echipei de fotbal a Ligii Militarilor Profesioniști,* Cap. Sorinel Zaharia, membru LMP, portar in cadrul echipei de fotbal a Ligii Militarilor Profesioniști ,* Cap. Evdochim Bogdan, membru LMP si jucător în cadrul echipei de fotbal a Ligii Militarilor Profesioniști,* Narcis Babu, fotograf LMP.