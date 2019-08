Intalnire memorabila Trump-Iohannis: Teme principale-Exxon Marea Neagra si efectivele de militari americani din Romania

Preşedintele Klaus Iohannis va fi primit, astăzi, la Washington, de omologul său american, Donald Trump, în cadrul unei vizite de lucru pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii.



Potrivit agendei şefului statului, la ora locală 14,00, el va fi întâmpinat la Casa Albă de preşedintele SUA.



După ce Klaus Iohannis va semna în cartea de onoare, sunt prevăzute convorbiri tete-a-tete ale celor doi preşedinţi, urmate de discuţii cu participarea membrilor delegaţiilor oficiale.



Săptămâna trecută, preşedintele Iohannis a prezentat, într-o întâlnire informală cu jurnaliştii, temele de discuţie cu omologul american, între care se vor număra securitatea energetică şi programul Visa Waiver.



"Este o întâlnire pe care am dorit-o şi eu şi preşedintele Trump de ceva timp. Sunt chestiuni extrem de importante care trebuie discutate şi reiterate: Parteneriatul strategic, aspecte de securitate, NATO şi alocarea a 2% din PIB, relaţia economică aflată în creştere, relaţia pe energie. Vor fi şi discuţii în legătură cu înzestrarea Armatei, faptul că suntem împreună în Afganistan şi chestiuni care trenează, precum Visa Waiver. Aici trebuie să se mişte un pic lucrurile", a precizat atunci şeful statului.



"Energia este şi sensibilă, şi importantă. Securitatea energetică ţine de securitatea naţională", a subliniat el.



Iohannis a afirmat că impresia sa este că există o „disponibilitate la nivelul Guvernului român de a repara anumite chestiuni care nu au fost bine gândite”, făcând referire la OUG 114 şi Legea offshore.



"Ar fi de dorit, pentru că mulţi investitori de bună credinţă sunt îngrijoraţi", a adăugat preşedintele cu privire la cele două acte normative.



Şeful statului a mai spus că americanii au o îngrijorare că Europa va ajunge prea dependentă de Rusia în domeniul energetic.



De asemenea, el a menţionat că România îşi doreşte ca Exxon să rămână în proiectul de la Marea Neagră.



"Ceea ce ni s-a transmis este că vine dintr-o politică globală, nu din ceea ce se întâmplă aici", a explicat Klaus Iohannis cu privire la anunţul potrivit căruia compania americană Exxon Mobil ar urma să se retragă din proiectul românesc.



Preşedintele a informat că va readuce în discuţia cu preşedintele Trump chestiunea vizelor pentru români.



"O să readuc în discuţie şi tehnicienii să caute soluţii. Ca preşedinte al României, doresc să pun problema pe masă", a arătat Iohannis referitor la programul Visa Waiver.



Şeful statului a indicat că doreşte să discute cu preşedintele american şi despre efectivele de militari americani din România, precizând că ţara noastră are posibilitatea de a găzdui mai mulţi militari din SUA.



Preşedintele Iohannis a menţionat că va reitera invitaţia adresată lui Donald Trump de a vizita România.



El a mai arătat că la Washington nu sunt prevăzute întâlniri de afaceri sau cu comunitatea de români.



Vizita la Washington a preşedintelui Iohannis, făcută la invitaţia omologului american, are loc în zilele de 19 şi 20 august.



Pe 6 august, cele două preşedinţii au anunţat întâlnirea preşedinţilor Donald Trump şi Klaus Iohannis.



Preşedinţia americană arăta că cei doi lideri vor discuta despre cea mai bună abordare a provocărilor de securitate comune cu care se confruntă SUA şi România şi despre căile de a promova parteneriate energetice şi comerciale bilaterale şi echitabile.



Vizita survine în contextul în care România marchează 30 de ani de la căderea comunismului şi 15 ani de apartenenţă la NATO, nota Casa Albă.



Preşedintele Trump aşteaptă cu nerăbdare să sărbătorească aceste aniversări importante împreună cu preşedintele Iohannis, mai menţiona preşedinţia americană.



Preşedinţia română a confirmat vizita şi a menţionat temele de discuţie.



"Cu prilejul întrevederii, preşedintele Klaus Iohannis şi preşedintele Donald J. Trump vor discuta despre întărirea şi dezvoltarea în continuare a Parteneriatului strategic puternic şi dinamic dintre România şi Statele Unite ale Americii, în toate dimensiunile sale, inclusiv în plan securitar şi economic. Preşedintele României va evidenţia, şi cu această ocazie, faptul că ţara noastră va continua să fie un partener strategic solid şi un aliat responsabil şi de încredere al Statelor Unite ale Americii, una dintre priorităţile politicii externe a României fiind consolidarea relaţiei transatlantice şi a securităţii spaţiului euroatlantic", a aratat Administraţia Prezidenţială.



Este pentru a doua oară, în actualele lor mandate, când preşedintele Trump şi preşedintele Iohannis au o întrevedere la Casa Albă, după întâlnirea din iunie 2017.