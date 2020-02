Intalnirea copilelor teribile ale lumii - Greta Thunberg vs. Malala Yousafzai

Activista pentru mediu Greta Thunberg a întâlnit-o pe Malala Yousafzai, laureată cu Premiul Nobel pentru Pace în 2014, în timpul unei vizite la Universitatea Oxford, scrie BBC potrivit news.ro.

Greta Thunberg, 17 ani, a făcut o vizită la Lady Margaret Hall unde s-a întâlnit, marţi, cu activista pentru drepturile omului, în vârstă de 22 de ani.

Thunberg s-a alăturat recent unei greve şcolare în Bristol. Yousafzai studiază politica, filosofia şi economia la Universitatea Oxford.

Malala Yousafzai a publicat pe Instagram o fotografie, spunând simplu: "Mulţumesc @gretathunberg".

"Este singura prietenă pentru care am chiulit de la şcoală", a adăugat ea pe Twitter.

Thunberg a publicat şi ea: "Astăzi, mi-am cunoscut modelul meu. Ce pot să mai spun?"

Nu se ştie ce au discutat cele două, deşi potrivit lui Alan Rusbridger, directorul de la Lady Margaret Hall, Thunberg a vorbit cu studenţii despre "ştiinţă, vot, limitele protestului, divertisment, real zero vs net zero" în timpul vizitei ei.

Acum doi ani, Greta Thunberg a început să lipsească de la şcoală în zilele de vineri pentru a protesta în faţa clădirii Parlamentului suedez, acesta fiind începutul unei ample mişcări pentru mediu.

Ea a devenit un lider care susţine măsuri contra încălzirii globale, inspirând milioane de elevi din toată lumea să se alăture protestelor.

Când talibanii au ocupat Valea Swat din Pakistan, printre foarte puţinii care au îndrăznit să protesteze a fost şi Malala Yousafzai. Ea a refuzat să tacă şi a luptat pentru dreptul ei la educaţie. În ziua de marţi, 9 octombrie 2012, la 15 ani, Malala aproape că a plătit cu viaţa această îndrăzneală. În timp ce se afla în autobuzul care o aducea acasă de la şcoală, a fost împuşcată în cap de la mică distanţă. Deşi aproape nimeni nu mai credea că va trăi, Malala s-a însănătoşit, iar fetiţa născută într-o regiune din nordul Pakistanului a ajuns să ţină discursuri în sălile sediului ONU din New York. La 16 ani, Malala a devenit un simbol al protestelor paşnice.

După ce s-a recuperat, ea şi familia s-au stabilit la Birmingham. În 2014, a devenit cea mai tânără persoană care a câştigat premiul Nobel pentru Pace, la vârsta de 17 ani. Trei ani mai târziu a acceptat să studieze la Oxford.