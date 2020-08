Intalnirea lui Ludovic Orban cu reprezentantii sectorului HoReCa: Am solicitat sa deschidem restaurantele de la 1 septembrie“

Am solicitat să deschidem restaurantele la interior de la 1 septembrie. Avem 400.000 de angajați cu slujbele în pericol. La întâlnire au participat și ministul Sănătății, Nelu, Tătaru, și Raed Arafat, și reprezentanțiai Ministerului Finanțelor. Am convenit cu toții că e important să se deschidă restaurantele, în anumite condiții. Nu am întîlnit o opoziție la ce am propus. Așteptăm acum decizia Comitetului Național al Situațiilor de Urgență. Am propus ca, în prima fază a relaxării, să funcționăm la 50% din capacitate, pe principiul o masă da, una nu. Operatorii care nu respectă reguile să fie sancționați. Horeca își dorește să funcționeze sub restricții, ca să nu punem viața clienților în pericol. Am cerut să avem șase oameni la masă, au declarat reprezentanții HoReCa.