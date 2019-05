Intampinata de protestatari si la Zalau, Dancila sustine ca e vorba despre "oameni slabi": Sunt asa de usor de cumparat?

Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, intrebata despre cei care protesteaza in timpul vizitelor sale in tara, ca este un plan, fiind vorba despre aceleasi persoane, care sunt "oameni slabi". "Sunt asa de usor de cumparat? Tipa 'hotii'. Nu am furat in viata mea absolut nimic", a spus ea.