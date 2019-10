Intamplare bizara intr-un hotel din Targu Mures! Ce a patit un cuplu

Un cuplu a fost obligat sa plateasca dublu pentru o noapte de cazare! Intamplarea care se pretinde a fi adevarata s-a viralizat recent pe retelele de socializare. Sotul si sotia au condsu 11 ore fara oprire, iar pentru ca erau obositi s-au decis sa mearga la un hotel.

De aici, intamplarea devine halucinanta. Cei doi au nimerit la un hotel care cerea 350 de lei pe camera. Sotia s-a aratat indignata, mai ales ca cei doi au dormit doar patru ore in camera. Managerul a explicat ca hotelul pune la dispozitie mai multe facilitati, astfel ca femeia s-a gandit sa ii dea o lectie.

„Intamplare intr-un hotel din Targu Mures

Sotul si sotia au mers cu masina 11 ore fara oprire…erau foarte obositi ,pentru a continua drumul au decis sa opreasca la un hotel pentru a inchiria o camera.Ei au planificat sa doarma doar 4 ore si apoi sa se intoarca la drum.Dupa 4 ore erau gata de drum;la receptie tanarul le-a cerut 350 lei.Barbatul foarte nervos a cerut explicatii.

-“Da ,este un hotel frumos ,dar nu merita 350 lei.

Vreau sa vorbesc cu managerul !”-a zis barbatul.

Managerul a venit dupa cateva minute.El i-a explicat barbatului ca are o piscina de dimensiuni olimpice si o sala de conferinte .Acestea au fost disponibile pentru ei.

-“Dar noi nu le-am folosit”.-a zis barbatul.

-“Ei bine erau aici….le puteati folosi”.-a explicat foarte calm managerul.

Indiferent de ce spunea managerul barbatul spunea ca nu au folosit nimic, doar au dormit.

Managerul era de neclintit si in cele din urma barbatul a renuntat si a fost de acord sa ii plateasca.Cum nu avea cash la el si-a rugat sotia sa plateasca cu banii din portofelul ei.Managerul a fost foarte surprins cand a vazut bancnota de 50 lei.

-“Dar, doamna,mi-ati dat doar 50 lei”.

-“Da ,asa este. Te-am taxat cu 300 de lei pentru ca te-ai culcat cu mine”.-a raspuns ea calma.

Sotul se uita nedumerit……

-“Cum puteti spune asa ceva?

Nu am intretinut relatii cu dumneavoastra. “

-“Ei bine….eu am fost aici….ma puteati folosi….”-a mai spus femeia”.

