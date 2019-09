Intamplare groazniva la Gorj! Fiul unui afacerist s-a aruncat, in cap, in piscina goala! Care e starea lui de sanatate

fiul unui afacerist din Gorj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiul unui afacerist din judetul Gorj se afla in stare extrem de grava, dupa ce s-a aruncat in cap intr-o piscina aproape goala. Bogdan participase la o nunta, iar spre final invitatii s-au aruncat in piscina. Doar ca toti au sarit in picioare, mai putin tanarul de 27 de ani care s-a aruncat in cap. A fost resuscitat de un angajat al ISU Gorj pana la sosirea ambulantei. Potrivit gorj-domino, Bogdan se afla in coma si a fost transportat la un spital din Bucuresti. Tatal sau este un afacerist din Balesti. Desine o firma de transporturi si un restaurant. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...