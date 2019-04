Intamplare JENANTA intr-un studio de telviziune. Vezi ce a facut o prezentatoare - VIDEO

Kelly Ripa si Andy Cohen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezentatorii tv Kelly Ripa si Andy Cohen au fost protagonistii unei intamplari jenanate in timpul emisiunii „LIVE! With Kelly And Ryan“. Kelly l-a apucat, din greseala, pe Andy Cohen, chiar de organele genitale, in timpul programului. Ulterior, Andy a distribuit imaginea rusinoasa pe Instagram, in spirit de gluma. In imaginea amuzanta se vede cum Andy Cohen are gura larg deschisa, fiind mirat de ceea ce s-a intamplat, scrie Daily Mail. Ce situatii neprevazute pot aparea de Revelion si cum le rezolvi „Kelly a vrut sa ma apuce de mana, dar m-a apucat de organele genitale!”, scrie Andy pe Instagram. Fazele jenante sunt la tot pasul in televiziune, dar cu siguranta ca ma ...