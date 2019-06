Intamplarea prin care a trecut cuplul care si-a vandut apartamentul ca sa calatoreasca prin lume: Niciodata, dar niciodata nu e totul roz

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aventura celor doi soti din Bucovina, Andreia si Ionut Chiperi, care si-au vandut apartamentul din Bucuresti pentru a calatori prin lume, ar putea sa se apropie de final, dupa ce Ionut s-a imbolnavit de febra dengue, in Indonezia, si a ajuns la spital pentru tratament. Andreia si Ionut Chiperi au avut curajul sa-si indeplineasca visul de-a calatori prin lume. Andreia are 31 de ani, este absolventa a Facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii ”Alexandru I. Cuza“ din Iasi si mai are un masterat in Psihologie Organizationala, pe care l-a facut la Universitatea Bucuresti. Ea a lucrat timp de noua ani intr-un departament al unui mare retailer francez. Ionut are 33 de ani, este absolvent al Facultatii de Inform ...