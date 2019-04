Inteligenta artificiala, folosita de NYPD pentru a depista tiparele infractiunilor

NYPD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia din New York apeleaza la un software ce foloseste algoritmi de inteligenta artificiala pentru a depista si aresta mai rapid suspectii. Numit Patternizr, software-ul a fost creat de Departamentul de Politie din New York, care-l foloseste inca din decembrie 2016, dar a carui existenta a fost facuta publica abia saptamana aceasta. Pare de domeniul SF, dar este adevarat: Oamenii se vor conecta la internet cu puterea gandului New York City are cel mai mare departament de politie din Statele Unite, cu un total de 77 de sectii. In 2016, NYPD a inregistrat peste 13.000 de talharii, 15.000 de jafuri si peste 44.000 de furturi cu daune mari. Patternizr vine sa automatizeze combinarea si verificarea incrucisata a ...