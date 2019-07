Intentionezi sa pleci in vacanta in Grecia? Ce avertizari a emsi MAE

furtuna Grecia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a transmis situatia actualizata a zonelor afectate de vreme nefavorabila, respectiv ploi torentiale, furtuni, vant in rafale. Zonele afectate de vremea nefavorabila sunt: Salonic; Halkidiki; Golful Thermaikos; Insulele Sporade; Estul Macedoniei; Thraki; Insulele din Nordul Marii Egee; Insulele Ionice de Nord; Epir. Romanul al carui familie a murit in Grecia a ajuns in tara. Ce a povestit Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544, apelurile fiind redir ...