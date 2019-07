Inter Milano a anuntat transferul lui Diego Godin

Diego Godin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inter Miano a anuntat astazi transferul uruguayan Diego Godin, care a evoluat ultima data la Atletico Madrid. Godin a ajuns in Italia liber de contract. Jucatorul de 33 de ani a semnat o intelegere pe trei ani cu gruparea italiana. Capitanul echipei Atletico Madrid, urguayanul Diego Godin, si-a anuntat, la 7 mai, intr-o conferinta de presa, plecarea de la formatia spaniola, la finalul sezonului trecut. Mirel Radoi sau Cosmin Contra? Cine va conduce Romania la Olimpiada de la Tokyo, în 2020 Venit la Atletico Madrid in vara anului 2010, Godin a jucat 387 de meciuri pentru "colchoneros", castgand un titlu in Spania, doua trofee ale Ligii Europa, trei trofee ale Supercupei Spaniei, unul al Cu ...