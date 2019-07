Inter Milano l-a rascumparat pe Ionut Radu. Portarul va evolua la alta echipa

Ionut Radu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FC Internazionale Milano a anuntat ca a activat optiunea de rascumparare pentru portarul Ionut Radu, care va ramane la Genoa pentru inca un sezon, dupa forma de imprumut. Stefan Radu îsi toarna cenusa în cap. Incearca sa-i înduplece pe sefii de la Lazio sa-l pastreze în lot In sezonul 2018/2019, jucatorul de 22 de ani a evoluat in 33 de meciuri pentru Genoa. La Inter, Radu a debutat in prima echipa la 14 mai 2016. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. rascumparare genoa : (sc_adv_out=window.sc_adv_ou ...