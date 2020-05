Interese ascunse sau incompetenta crasa?

Federatia Romana de Fotbal, cea care anunta ca vrea transparenta in fiecare comunicat cu limbaj de lemn, refuza cu incapatanare sa explice lantul de decizii luate in aceasta perioada. Iar acest refuz nu face decat sa alimenteze speculatiile potrivit carora forul condus de Razvan Burleanu raspunde unor interese ascunse profitand de pandemie sau ca are in echipa numai incompetenti.