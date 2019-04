Procurorul general interimar, Bogdan Licu, are probleme serioase chiar cu subordonații. Mai mulți procurori din Parchetul General ar pregăti contestarea delegării acestuia în funcția deținută anterior de Augustin Lazăr, potrivit Antena 3. Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a suspendat procedura de numire a unui nou procuror general. Bogdan Licu, procurorul general interimar, a mai The post Interimatul procurorului general Bogdan Licu, contestat de subordonați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.