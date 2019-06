Interlopi ridicati de mascati, in plina strada, la Deva. Interventia a fost transmisa live pe Facebook

Actiune spectaculoasa a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe strazile municipiului Deva. 16 persoane, banuite a fi membre ale unor clanuri interlope din tara, au fost ridicate de mascati, in timp ce mergeau la o gala de box.

Mascatii au actionat prompt, sub privirile trecatorilor. Duminica, oamenii legii au oprit mai multe masini in trafic si au incatusat mai multe persoane. Totul s-a intamplat in plina zi, sub privirile socate ale trecatorilor. Unul dintre ei a transmis, chiar, in direct, pe Facebook, capturarea suspectilor de crima organizata, potrivit observator. tv.

„Arestare in direct. Vreo 20 sunt arestati. E multa lume si multa garda. E plin de mascati. Mama, dar cine sunt astia, sunt foarte urati. Pun pariu ca-i trafic. E problema mare aici. Uite acolo, jos, sunt numai pistoale si arme, confiscate. E plin de arme, pistoale, sabii. Nu ne lasa sa ne apropiem”, a fost reactia barbatului care a asistat la interventia mascatilor.

La un moment dat, filmarea a fost intrerupta, la cererea unuia dintre ofiteri D I I C O T.

Potrivit sursei citate, cele 16 persoane ridicate de procurorii DIICOT sunt anchetate intr-un dosar de proxenetism si alte fapte de crima organizata.

Indivizii sunt banuiti ca ar face parte din lumea interlopa din judetele Galati si Ialomita, dar si din Bucuresti.

Dosarul se afla in coordonarea procurorilor DIICOT din Galati.

In urma cu patru zile, procurorii DIICOT au prins un olandez acuzat ca racola minore din Mures si Sibiu cu care intretinea relatii sexuale.

