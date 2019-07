Interlopii romani, spaima mexicanilor! Povestea ''rechinului'' care facea 20 de milioane de dolari pe luna! Au fost implicate serviciile secrete americane

FBI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci suspecti au fost retinuti in ancheta care vizeaza o retea de interlopi cu legaturi in Mexic, deconspirata de anchetatorii romani, cu sprijinul serviciilor secrete americane. Indivizii erau implicati in trafic de persoane pe filiera Romania - Mexic - Statele Unite si si-au construit averi clonand cardurile turistilor din Cancun, acolo unde actionau. Reuseau sa stranga, intr-o luna buna, chiar si 20 de milioane de euro. Insa afacerile au inceput sa se prabuseasca atunci cand aliatii au devenit dusmani si au trecut la asasinate in plina strada. Anchetatorii au descins joi in casele suspectilor din Bucuresti si Craiova si au confiscat bani, carduri, masini de lux, chiar si arme. Cancun, Mexic. Un paradis exotic ...