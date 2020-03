Internarile, investigațiile și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente, SUSPENDATE 14 zile

Toate internările pentru operații și investigații care nu sunt urgente se suspendă pentru 14 zile în toată țara. În plus, toți pacienții care nu reprezintă urgențe vor fi externați în următoarele 48 de ore. Astăzi, 23 martie, a fost emis ordinul comandantului acțiunii, avizat de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, pentru instituirea măsurilor necesare The post Internările, investigațiile și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente, SUSPENDATE 14 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.