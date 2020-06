Internationala talibana

Dac-ar fi sa gasesc nota comuna a radicalizarii politico-civice pe care-o traim, as defini-o drept transformarea compasiunii in pretext al urii. Ma refer la ceea ce se intampla in momentul de fata in Statele Unite si in mai toate tarile din Occident. In Romania avem doar adepti servili ai acelor pozitii, "postaci" incantati ca au pescuit cate-o sintagma in jurul careia pot sa-si brodeze frazele debile. La noi, chiar cand sunt radicali, micro-ideologii tot pe marginea santului raman. Ei ...