Internele au trimis 217 angajați in ancheta din Caracal: Se fac pași mari in investigație

Mihai Fifor a declarat marti ca 217 lucratori ai Internelor au fost alocati drept suport pentru DIICOT in investigatia de la Caracal.

„La Caracal e ancheta DIICOT, noi suntem birou de sup0rt, avem circa 217 lucratori ai Internelor implicati in aceasta investigatie. Am dispus cei mai buni ofiteri criminalisti pe care Internele ii are in aceasta ancheta. Vedem ca sunt pasi mari care se fac in aceasta investigatie. Nu ne abatem de la ce-am declarat, vom lua toate masurile, cat de dure si cat de ferme, ca ce s-a intamplat la Caracal sa se mai repete vreodata”