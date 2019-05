Internship platit pentru studentii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza”

internship google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 6 mai, incepand cu ora 10.00, studentii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt invitati la Centrul de Invatare al Universitatii, Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (in spatele corpului B al Universitatii), unde va avea loc prezentarea programului oficial de Internship organizat de Guvernul Romaniei. Programul este in al saptelea an de desfasurare, anul acesta fiind disponibile 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, institutii si autoritati ale administratiei publice centrale, pentru studentii si absolventii de studii superioare. Fonduri nerambursabile in cadrul proiectului "Stagii de practica pentru studenti" Programul ofera tinerilor oportunitatea ca, ...