Interpreta de muzica populara Silvana Riciu se marita. A divortat in urma cu un an

Cantareata de muzica populara Silvana Riciu se pregateste sa se marite. Artista face nunta luna viitoare.

Anul trecut, Silvana Riciu a divortat dupa un mariaj care a durat aproape 20 d ani. Acum, artista se pregateste de nunta.

Potrivit ciao.ro, Silvana Riciu, in varsta de 38 de ani, traieste o poveste de dragoste cu interpretul Nicusor Ionita, in varsta de 34 de ani.

Cei doi sunt impreuna de cateva luni si vor face nunta luna viitoare.

„Suntem de foarte putin timp impreuaa. Am convenit sa nu dam detalii prea multe despre asta sau de cand suntem impreuna, ce si cum…

Nu vrem sa dam prea multe din casa. Pastram relatia pentru noi, ferita de ochii curiosilor. O relatie inseamna noi doi si atat. Vrem sa fim discreti. Desi suntem de foarte putin timp impreuna… ne-am hotarat sa ne casatorim…

… A fost o veste „soc” pentru toata lumea. Unii nu au crezut, altii au zis ca glumim. Si asta pentru ca nimeni nu stia ca am inceput o relatie.

E adevarat ca pentru multi casatoria pare o decizie prea rapida, dar ne-am sfatuit cu prietenul meu de suflet, parintele Efrem, si am ajuns la concluzia ca a ne casatori e cea mai buna solutie pentru ca, potrivit bisericii, nu e bine sa traim in pacat prea mult timp.

Initial am pornit de la ideea unui eveniment mic, intim, un eveniment care sa fie doar pentru noi doi, sa nu ne simtim stingheriti de presa, camere, interviuri etc. Am vrut sa avem langa noi doar familia, cativa prieteni si colegi apropiati, dar de la o zi la alta constat ca evemimentul se va mari”, a declarat Silvana Riciu pentru sursa citata.

Cantareata de muzica populara Silvana Riciu a divortat in secret anul trecut. Artista si fostul ei partener de viata au doi copii impreuna: Andrada Maria si Luca Andrei.

