Interventii dure in plenul CSM - Doua judecatoare au intrat in direct: 'Nu aveti nicio scuza'

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are, pe ordinea de zi de marți, pentru a şaptea oară validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). În şedinţa plenului CSM au intervenit, telefonic două judecătoare, preşedinţi de asociaţii ale magistraţilor, pentru a susţine tranşarea problemei prin vot, după luni de zile de boicot.

"Obligatia de numire a procurorilor SIIJ rezulta din lege. Nu mai exista niciun motiv, din perspectiva noastra, pentru care aceste probleme sa nu fie discutate, sa nu fie clarificate si plenul sa nu isi exercite aceasta obligatie. Suntem in respectarea unei obligatii legale. In afara situatiei in care veti gasi situatii de ilegalitate, nu exista motive care sa duca la alte tergiversari. Daca noi, in instante, am fi tergiversat discutia de sase ori, ne-am fi aflat acum in fata Inspectiei Judiciare", a declarat judecătoarea Andreea Ciucă, preşedintele Curţii de Apel Târgu Mureş şi preşedinte al Asociaţiei Magistraţilor din România.

"Dumneavoastră nu aveti voie sa dati exemplu ca puteti sa incalcati legea. Ce sa inteleaga cetatenii daca dvs nu va conformati de patru luni unor dispozitii legale in vigoare? Nu aveti nicio scuza! Sectia este infiintata in baza legii. Pe parcurs se pot face ajustari, deocamdata este cazul sa se intri in functiune", a declarat şi judecătoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului.