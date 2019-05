Interventiile estetice la care recurge Monica Tatoiu. “Imi pun de vreo cinci ani de zile”

monica tatoiu

Monica Tatoiu a spus foarte clar ce interventii estetice face si la ce tratamente recurge pentru a arata cat mai bine.

Monica Tatoiu a explicat, la o emisiune TV, ca isi face tratamente estetice de cinci ani de zile.

Femeia de afaceri a oferit detalii despre modul in care incearca sa arate cat mai bine.

Monica Tatoiu a afirmat, intr-un interviu pentru emisiunea “Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, ca isi injecteaza botox si acid hialuronic de cinci ani si merge la mezoterapie.

Mezoterapia implica injectarea de cantitati minime din anumite extracte naturale, medicamente, vitamine si agenti homeopatici in piele.

Are beneficii in eliminarea celulitei, in scaderea in greutate, are efecte anti-imbatranire la nivelul pielii si efect de intinerire la nivelul zonelor expuse la lumina solara, cum ar fi mainile si decolteul.

“Imi pun si botox, si acid hialuronic, de vreo cinci ani de zile. Fac mezoterapie 8 saptamani toamna, 8 saptamani primavara, cu 200 de injectii. Doare ca la balamuc…

Fac mult sport, stau la soare, e vitamina D. Fac schi, inot, traiesc ca si cum ar fi ultima zi a vietii”, a declarat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu este o cunoscuta femeie de afaceri din Romania. A fost directorul unei celebre companii de cosmetice timp de foarte multi ani. Monica Tatoiu este casatorita cu Victor Tatoiu, impreuna cu care are un baiat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.