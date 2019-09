Interventiile pompierilor ieseni in ultimele 24 de ore

pompierilor ieseni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimele 24 ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi au intervenit la urmatoarele misiuni: Interventii pentru stingerea incendiilor In data de 25.09.2019, ora 11:42, Sectia de Pompieri Targu Frumos a intervenit in comuna Strunga, judetul Iasi, pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatia uscata de pe un teren viran. Au ars aproximativ 500 metri patrati de vegetatie uscata si stufaris. Cauza probabila de producere a incendiului: focul deschis in spatii deschise. In data de 25.09.2019, ora 13:30, Detasamentul 1 de Pompieri Iasi in colaborare cu Detasamentul de Pompieri Roman – Punctu ...