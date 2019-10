Interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanta de Sergey Minasyan, ambasadorul Republicii Armenia in Romania: Comunitatea armeana este si o punte de legatura intre tarile noastre“

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Armenia, sărbătorită pe data de 21 septembrie, Excelenţa Sa, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Armenia în România, a acordat un interviu cotidianului ZIUA de Constanţa.La 21 septembrie 2019, armenii din ​​Armenia, cât şi cei din numeroasele comunităţi din întreaga lume au sărbătorit, pentru a 28-a oară, Ziua Independenţei. În acest an, o particularitate a sărbătoririi acestui eveniment în Armenia a fost că, potrivit deciziei guvernului, pentru prima dată, principalele evenimente din ţara noastră au fost organizate nu doar în capitala Erevan, ci şi în cel de-al doilea cel mai important oraş al Armeniei - Gyumri, cunoscut pentru istoria şi cultura sa deosebită. În acest an, armenii au sărbătorit Ziua Independenţei cu un sentiment special, având în vedere evenimentele politice interne semnificative, formarea noului guvern şi reformele şi transformările politice şi economice însemnate, care s-au produs în Armenia.Noi, Ambasada Armeniei în România, ca întotdeauna, am marcat şi această sărbătoare cu o recepţie festivă organizată în seara zilei de vineri, 20 septembrie, la Hotelul Intercontinental din Bucureşti, eveniment la care au participat reprezentanţi ai elitei politice române şi ai instituţiilor guvernamentale, ai corpului diplomatic, oameni de cultură şi artă, jurnalişti, prieteni ai Armeniei şi ai ambasadei noastre. Un cuvânt de salut a fost rostit de invitatul nostru de onoare, E.S. domnul Teodor Meleşcanu, preşedintele Senatului. De asemenea ne-au onorat cu prezenţa domnul preşedinte Emil Constantinescu, deputaţi din Parlamentul României, şefii misiunilor diplomatice etc.Un accent aparte al recepţiei noastre a fost faptul că, anul acesta, Uniunea Armenilor din România îşi marchează centenarul, motiv pentru care am hotărât să sărbătorim şi această aniversare cu ocazia Zilei Independenţei Armeniei. În mod evident, la eveniment au participat şi numeroşi reprezentanţi ai comunităţii armene, conducerea Uniunii Armenilor din România şi reprezentanţii clerului bisericii armene. În cadrul recepţiei, preşedintele Uniunii Armenilor din România, domnul deputat Varujan Vosganian, a ţinut un excelent discurs în care a vorbit despre contribuţia armenilor din România la dezvoltarea ţării dumneavoastră şi a remarcat, de asemenea, un fapt important, şi anume că domnia sa, la fel ca majoritatea reprezentanţilor comunităţii armene din România, provine dintr-o familie care a supravieţuit genocidului din 1915 din Imperiul Otoman şi a celor care şi-au găsit adăpost aici datorită ospitalităţii autorităţilor de atunci ai Regatului României.Ca să fiu mai exact, am ajuns în România, împreună cu familia mea, pe 23 decembrie 2017, iar pe 18 ianuarie am preluat oficial funcţia, odată cu înmânarea Scrisorilor de Acreditare preşedintelui României, E.S. domnului Klaus Iohannis. Aşadar, pot spune că îmi reprezint ţara în România de mai bine de un an şi jumătate. România m-a impresionat cu adevărat prin amabilitatea şi hărnicia oamenilor, natura sa frumoasă şi numeroasele obiective istorice. De asemenea, este important şi că România, ca ţară - membră a Uniunii Europene şi a multor alte organizaţii şi structuri internaţionale, înregistrează succese semnificative în viaţa socio-politică şi dezvoltarea economică, lucruri care, desigur, nu pot decât să placă şi să impresioneze prietenii ţării dumneavoastră. Și, în sfârşit, România are o importanţă deosebită pentru mine, pentru că este ţara în care se află una dintre cele mai vechi comunităţi armene din Europa, care are tradiţii şi culturi bogate, dar care are, în acelaşi timp, o importantă contribuţie şi la dezvoltarea ţării dumneavoastră.Un pas important în dezvoltarea cooperării economice, precum şi a celei umanitare între ţările noastre, a fost lansarea, la 3 aprilie 2019, a cursei aeriene directe, care face legătura între Bucureşti şi Erevan. Sperăm că acest eveniment va constitui un pas important pentru o interacţiune mai dinamică între ţările noastre. În acelaşi timp, ne punem speranţele în următoarea sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale româno-armene, care va permite stimularea cooperării comerciale şi economice, precum şi a cooperării culturale şi tehnico-ştiinţifice între ţările noastre. În format multilateral, ţinând cont de rolul tot mai mare pe care îl are România în regiunea noastră ca stat membru al UE, ar trebui menţionată şi ratificarea în anul trecut de către România, într-un mod accelerat, a unui nou acord-cadru pentru cooperarea dintre Armenia şi UE, care va consolida baza legală a cooperării noastre şi cu România în domeniul comercial-economic, dar şi în alte domenii.Există contacte economice şi comerciale între oamenii de afaceri din cele două ţări, în România funcţionează şi întreprinderi fondate de imigranţi din Armenia sau reprezentanţi ai comunităţii armene. Sperăm că acest parteneriat se va intensifica.După părerea mea, pentru fiecare ţară, acesta este un proces continuu format din diverşi paşi pentru creşterea atractivităţii ţării în faţa investitorilor externi, în condiţiile în care concurenţa internaţională pentru cele mai bune oportunităţi în acest domeniu şi lupta pentru atenţia investitorilor străini este una dintre principalele priorităţi.Turismul, în opinia mea, ar trebui să fie unul dintre elementele principale ale cooperării noastre, chiar turismul bilateral, căci atât în cazul Armeniei, cât şi al României, acesta poate fi încurajat şi prin recent lansata cursă aeriană directă. Am vizitat multe locuri din ţara dumneavoastră, în mare parte datorită faptului că în multe oraşe din România există sucursale ale Uniunii Armenilor din România, inclusiv în Constanţa, dar şi în apropiere - în Tulcea, unde în mod tradiţional au existat comunităţi armene. Îmi place mai ales ţărmul mării, Delta Dunării, cu mâncărurile delicioase româneşti făcute din peşte autohton, dar la fel de atractive sunt şi alte părţi ale României, cum ar fi regiunile muntoase şi împădurite din Bucovina, castelele medievale din Transilvania şi Munţii Carpaţi, câmpiile Moldovei şi multe altele.Într-adevăr, majoritatea reprezentanţilor comunităţii armene din România provin din familii de refugiaţi armeni, care au supravieţuit Genocidului din 1915 în Imperiul Otoman şi au găsit adăpost aici datorită ospitalităţii autorităţilor Regatului României de atunci. Evident că acest fapt va avea întotdeauna un impact special asupra relaţiilor noastre. Armenia şi armenii nu vor uita niciodată faptul că România a fost întotdeauna un adăpost sigur pentru armenii refugiaţi, cum nu vom uita nici că mulţi reprezentanţi ai comunităţii armene au avut un rol important în dezvoltarea ţării dvs., prin contribuţii considerabile în domeniul socio-politic, militar, economic, cultural şi educaţional.Comunitatea armeană este şi o punte de legătură între cele două ţări ale noastre, iar anul acesta, Uniunea Armenilor din România îşi serbează centenarul. De asemenea, apreciem şi faptul că România a fost prima ţară din lume care a stabilit relaţii diplomatice cu Republica Armenia la 17 decembrie 1991.Îmi exprim încrederea că relaţiile noastre, care în ultimul timp urmăresc o dinamică pozitivă, se vor consolida şi în continuare în toate domeniile, mai ales având în vedere posibilităţile Armeniei şi României de cooperare multilaterală în cadrul diferitor formate regionale şi globale.: Ambasada Republicii Armenia în România