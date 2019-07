Interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanta: Michèle Ramis, ambasadorul Republicii Franceze - Romania este o tara prietena, alaturi de care speram sa construim o Europa prospera“

Cu prilejul Zilei Naționale a Franței, Excelența Sa, ambasadorul Republicii Franceze în România, a acordat un interviu cotidianului ZIUA de Constanța, în care a vorbit despre importanța zilei de 14 iulie pentru poporul francez, despre relațiile de prietenie româno-franceze, despre turismul românesc, dar şi despre parteneriatul dintre industriile de apărare din Franța şi România.Pe 14 iulie, francezii comemorează două evenimente care au marcat profund istoria Franței, precum şi istoria universală - Căderea Bastiliei şi Revoluția Franceză din 1789. Ziua Națională a Franței semnifică, prin trimitere la Revoluția Franceză, apariția unei noi viziuni asupra omului şi, în general, asupra lumii, bază esențială a valorilor susținute de Franța şi cetățenii săi. Aceste valori joacă un rol din ce în ce mai important pentru continentul nostru, în contextul actual al izbucnirilor naționaliste, şi contribuie la ceea ce preşedintele Republicii, Emmanuel Macron, a numit renaşterea Europei, construită în jurul a trei ambiții -libertate, protecție şi progres.Ca în fiecare an, Ambasada Franței la Bucureşti va organiza o recepție oficială pentru a sărbători ziua națională a Franței, în prezența celor mai înalte autorități ale statului român. Anul acesta, recepția va avea loc pe 12 iulie pentru că pe 14 iulie va fi organizat în Bucureşti, în parcul Carol, un eveniment extraordinar care marchează închiderea oficială a Sezonului România - Franța. Sărbătoarea națională va fi, totodată, marcată prin diferite evenimente organizate în oraşele din țară în care există antene ale Institutului francez sau Alianțe franceze: Cluj, Braşov, Timişoara, Iaşi.De când mi-am început mandatul în România, am avut ocazia de a efectua numeroase vizite în teritoriu şi am putut remarca, plăcut surprinsă, ataşamentul poporului român față de Franța, precum şi prietenia care leagă cele două națiuni. Ne-am implicat, alături de România, în multiple domenii - cultură, economie, industrie, agricultură. Parteneriatele dintre Franța şi România au fost mereu fructuoase şi sunt convinsă că aşa va şi pe viitor. De pildă, cele două țări au organizat împreună Sezonul România - Franța, care a constat într-o serie de proiecte de mare anvergură şi care s-a bucurat de un succes considerabil atât în Franța, cât şi în România. Sezonul a permis publicului român şi francez să uite de clişee şi să privească Franța, respectiv România, dintr-o nouă perspectivă. De remarcat este faptul că Franța a organizat pentru prima dată un astfel de sezon cu un stat membru al Uniunii Europene.Împreună cu partenerii noştri români, am organizat numeroase acțiuni pentru a promova egalitatea între femei şi bărbați şi acesta este un alt subiect la care țin foarte mult. În acest context, Franța a susținut şi încurajat, în România, desfăşurarea unor acțiuni de combatere a violențelor asupra femeilor şi a violențelor domestice.2.300 de societăți franceze activează, în prezent, în România. Franța reprezintă, de altfel, al cincilea cel mai mare investitor străin din România cu 4,4 miliarde de euro. Relațiile noastre comerciale se ridică la 8,5 miliarde de euro şi sunt în continuu progres. Potrivit Registrului comerțului român, în județele Constanța şi Tulcea sunt prezente 92 de societăți cu capital majoritar francez, printre care CMA CGM, Breizh Invest şi Agrimarc.Companiile franceze sunt interesate să vină în România, o țară cu numeroase atuuri pentru investitorii francezi. În România pot găsi mână de lucru calificată, există aici o tradiție industrială şi poziția geografică este avantajoasă. De asemenea, societățile franceze prezente în România sunt interesate să facă noi investiții şi fac paşi decisivi în vederea extinderii activităților. În acest sens, un exemplu este Thales, unul dintre cele mai mari grupuri de tehnologie din Europa, care şi-a deschis recent în România un Centru de Excelență în Inginerie, în domeniul apărării şi transporturilor, ceea va duce la crearea a peste o mie de locuri de muncă, începând de anul viitor. De asemenea, Dacia va investi 100 de milioane de euro, în următorii doi ani, în extinderea capacităților de producție de la Mioveni.De altfel, pe 28 iunie, am participat, alături de preşedintele Klaus Iohannis şi de premierul Viorica Dăncilă la inaugurarea noului centru Renault Bucharest Connected, care continuă povestea de succes franco-română din domeniul industriei auto. Mai există alte companii franceze care sunt pe cale să intre pe piața din România şi care sunt interesate, în prezent, de domenii precum, industria apărării, construcțiile navale şi airport management.În acest context, mă bucur că societatea franceză Naval Group a câştigat licitația pentru construirea a patru corvete funcționale pentru Armata română, care vor fi realizate în colaborare cu Şantierul Naval Constanța.Această decizie va permite lansarea unui parteneriat pe termen lung între industriile de apărare din Franța şi România. Aşa cum a declarat ministrul francez Apărării, doamna Florence Parly, această decizie se înscrie pe deplin în efortul de construcție a unei Europe a Apărării, puternică şi ambițioasă. De asemenea, aceste echipamente vor permite României să-şi asigure securitatea în Marea Neagră.Este adevărat că, de multe ori, companiile sunt luate prin surprindere de schimbările care apar în legislația fiscală sau socială. Această instabilitate fiscală limitează posibilitatea companiilor de a-şi pune în aplicare planurile de dezvoltare sau de a face estimări cu privire la planurile de afaceri. Totuşi, nu cunosc niciun caz al unei companii franceze care să iasă de pe piața românească din acest motiv.Aşa cum vă spuneam, investitorii francezi sunt interesați să vină în România, dar lipsa autostrăzilor, de exemplu, constituie un punct slab. Noi sperăm că această problemă se va putea rezolva, mai ales cu ajutorul fondurilor europene. Vorbind strict din punctul de vedere al investitorilor francezi, aş vrea să subliniez că francofonia reprezintă un alt atu. Cunoaşterea limbii franceze ajută atât pe plan local, pentru că un tânăr, de exemplu, se poate angaja astfel într-o companie franceză, dar şi pe plan internațional, pentru că îşi poate găsi un loc de muncă şi în alte întreprinderi franceze sau francofone.România m-a impresionat foarte mult, nu numai prin frumusețea şi diversitatea peisajelor, ci şi prin ospitalitatea oamenilor, care sunt foarte deschişi şi primitori. Cred că turismul românesc are un potențial impresionant, din nou, acest lucru se datorează şi spiritului acestei țări. Cunosc foarte mulți francezi care adoră România, unii s-au stabilit aici şi se simt excelent, alții revin în vacanțe pentru a descoperi mereu alte locuri surprinzătoare. Cred că investițiile în infrastructură ar putea aduce României şi mai mulți turişti. Din fericire, aşa cum vă spuneam, eu am avut ocazia să călătoresc foarte mult în România, atât în interes personal, cât şi profesional, şi pot spune că am fost impresionată de frumoasele tradiții din Bucovina, dar mi-a plăcut foarte mult şi Delta Dunării, o adevărată bijuterie a României.O descoperire frumoasă pe care am făcut-o recent a fost Sighişoara, care are un aer din alte timpuri. Pentru că vorbeam de Dobrogea, Tulcea este un alt oraş care mi-a plăcut foarte mult. Aici avem o colaborare veche între arheologi români şi francezi, ceea ce subliniază din nou excelentele relații franco-române, din toate domniile.Intervalul 2018-2019 a fost şi este în continuare o perioadă excepțională pentru relația dintre România şi Franța. Spun asta mai ales în contextul în care pe 14 iulie se încheie şi Sezonul Franța - România. Acest Sezon, care s-a derulat timp de opt luni, fiind suprapus, de asemenea, Preşedinției române a Consiliului Uniunii Europene, reprezintă o modalitate de promovare extraordinară şi a permis reînnoirea imaginii celor două țări, mai ales prin eliminarea unei serii de clişee.Într-o relație atât de veche şi complexă cum este cea dintre Franța şi România, în mod natural, apar uneori şi stereotipuri. Sezonul a fost instrumentul care a permis înlocuirea acestor clişee cu lucruri pozitive, cu noi descoperiri interesante şi eu cred cu adevărat că România a putut să-şi schimbe imaginea şi să se prezinte Franței într-o nouă lumină. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Franța.Eliberându-ne de aceste clişee, putem să continuăm şi să ne aprofundăm relațiile bilaterale. România este o țară prietenă, alături de care noi sperăm să construim o Europă prosperă, pentru că împreună facem parte dintr-o mare familie, familia europeană. Este adevărat, în prezent, Europa trece printr-un moment oarecum dificil, dar cred că avem tot interesul să mergem înainte împreună. Este important ca europenii să rămână uniți şi este momentul în care trebuie să ne folosim de toate mijloacele pentru a avea o Europă unită - valorile europene, convergența socială, convergența fiscală, chestiunile comerciale, tot ce se poate să ne apropie. În acest sens, țin să salut preşedinția română a Consiliului Uniunii Europene care a pus în valoare tocmai acest spirit al coeziunii.: Ambasada Republicii Franceze în România