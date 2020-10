INTERVIU Allen Coliban, primarul ales al Brasovului: Orasul trebuie sa redevina ambitios, pentru ca are un istoric industrial. Acum nu are o strategie de dezvoltare economica

Allen Coliban (USR PLUS) a fost ales de brasoveni pentru a ocupa functia de primar in urmatorii patru ani, lasandu-l in urma pe cel care a condus primaria in ultimii 16 ani, George Scripcaru. Coliban vorbeste, intr-un interviu pentru Ziare.com, despre primele masuri pe care le va lua in administratia locala si despre schimbarea necesara din cadrul Universitatii Transilvania.