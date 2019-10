INTERVIU/Calin Gavrus: Nu am avut bani sa inscriem nationala in Liga Mondiala de polo, MTS a condamnat aceasta disciplina

Preşedintele Federaţiei Române de Polo pe apă (FRP), Călin Găvruş, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că asociaţia pe care o conduce nu a avut bani să înscrie echipa naţională masculină în Liga Mondială, precizând că prin reducerea finanţării Ministerul Tineretului şi Sportului a condamnat această ramură sportivă la o situaţie fără ieşire. Acesta a subliniat că lipsa fondurilor afectează în mod direct echipele naţionale de polo ale României, pentru că federaţia nu are bani să susţină cantonamentele şi participările la turneele de pregătire. Un exemplu este situaţia din luna iunie a acestui an, când jucătorii echipei naţionale masculine au fost trimişi concediu pentru că nu mai existau fonduri pentru a-şi continua antrenamentele. Preşedintele a încercat să discute cu ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, dar nu a primit niciun răspuns la cererile sale de audienţă. Singurul ajutor pentru a putea trimite lotul naţional în pregătire înaintea calificărilor pentru Campionatul European de la Budapesta din ianuarie 2020 a venit din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Găvruş nu înţelege motivul pentru care federaţia sa "e pusă constant cu spatele la zid" în condiţiile în care poloul şi handbalul sunt singurele sporturi de echipă care au reprezentat constant România la ultimele ediţii ale Jocurilor Olimpice. Federaţia Română de Polo a primit de la Ministerul Tineretului şi Sportului suma de 3.209.000 lei în 2016, 3.090.000 în 2017, 2.782.000 în 2018 şi 2.104.000 în 2019. În luna februarie, Ministerul Tineretului şi Sportului anunţa că bugetul său pentru 2019 este de 658 milioane lei, o creştere cu aproximativ 95,19% a alocaţiilor de la bugetul de stat faţă de 2018 (336 de milioane lei). AGERPRES: Federaţia Română de Polo trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, care este exact situaţia? Călin Găvruş: Situaţia financiară a federaţiei este deja cronicizată de vreo doi ani şi jumătate. Supravieţuim cu greu şi e păcat că situaţia financiară nu reflectă rezultatele sportive, pentru că avem calificate toate loturile care au avut campanii pentru Europene şi urmează seniorii, care au şanse importante de calificare, atât la masculin, cât şi la feminin. Deci sunt cinci loturi care vor fi prezente la cel mai înalt nivel, pentru că în Europa se joacă cel mai bun polo din lume. Dar, după cum spuneam, asta nu se reflectă în strategia de finanţare pe care ne-a pregătit-o Ministerul Tineretului şi Sportului la începutul acestui an... de fapt de trei ani încoace. Iar asta se întâmplă cu consecinţele de rigoare, adică trimitem sportivii prea puţin pregătiţi la competiţii, cu meciuri amicale prea puţine şi aşa mai departe. AGERPRES: Cum s-a ajuns aici? Călin Găvruş: Chiar nu ştiu... E vorba despre profesionalism. Dacă ni se dădea măcar cât am cerut. Fiecare federaţie din cele 25 care contează din punct de vedere al rezultatelor pentru România a solicitat o sumă de bani de la MTS. 20 au primit în 2019 dublu, triplu sau măcar banii pe care i-au cerut. Noi am cerut cu 30% mai puţin decât am cerut anul trecut, asta în condiţiile în care acesta fiind an preolimpic ar fi trebuit să ne dea cu 30% mai mult. Deci noi am fost maltrataţi din acest punct de vedere. În lumea noastră, a sportului, se cunosc cauzele, însă ce pot să spun... e cineva acolo în minister care nu ne iubeşte. Şi nu înţeleg de ce, pentru că poloul este o ramură olimpică importantă. În sporturile de echipă există handbal fete şi polo masculin, la seniori vorbesc, care s-au calificat la ultimele ediţii ale Jocurilor Olimpice... iar acum a apărut tineretul la fotbal care va merge la Tokyo pentru că are o generaţie excelentă. Însă cu toate acestea, Federaţia Română de Polo e pusă constant cu spatele la zid ca să nu se descurce. AGERPRES: Din ce am observat, Federaţia Română de Polo este una dintre puţinele federaţii sportive care a primit o finanţare mai mică în 2019 de la bugetul MTS, mai exact cu 678.000 de lei, faţă de 2018. Care credeţi că este motivul? Călin Găvruş: Probabil că interesele sunt pur şi simplu de nivel personal, pentru că altfel nu se explică. Dintre toate federaţiile, anul acesta noi şi încă una-două federaţii am primit mai puţin decât în 2018. Deci e o minciună sfruntată când se spune că toate federaţiile au primit bani mai mulţi de la buget în 2019. Anul acesta am primit 2.104.000 de la MTS. Constant Federaţia Română de Polo a primit mai puţin de la buget. În ultimii trei ani, am primit pierdut cam cu 1 milion de lei la finanţare, asta în condiţiile în care preţurile la absolut tot au explodat. Succesiv am primit mai puţin. Iar asta deliberat. În timp ce multe alte federaţii au primit cu 50%, 100% şi chiar 300% mai mult. AGERPRES: Aţi discutat cu ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei? Călin Găvruş: Nu, nu am reuşit. Am făcut două cereri de audienţă la dânsul, dar nu am primit niciun răspuns. Am făcut şi un memoriu la Secretariatul General al Guvernului, dar nici de acolo nu am primit nici până acum un răspuns, deşi termenul legal a trecut de mult. Cererea am făcut-o către Secretariatul General al Guvernului pentru că nu am primit niciun răspuns de la MTS. Iar memoriul nostru trebuia trimis automat de acolo la ministerul de resort, adică la MTS, dar nu am primit răspuns. Dar ce să mai vorbim, că noi nu am primit răspuns la cerere de refinanţare după un an de zile... AGERPRES: Federaţia nu a înscris echipa naţională masculină de polo a României în Liga Mondială, care este motivul? Călin Găvruş: Motivul este lipsa banilor. Nu am avut bani ca să înscriem naţionala la Liga Mondială, o competiţie foarte importantă unde ai ocazia să joci cu Serbia sau Croaţia, finalistele de la Jocurile Olimpice... . Anul trecut am făcut cerere de refinanţare la MTS pentru a putea participa, dar nu am primit niciun răspuns până în ziua de azi, iar asta e de-a dreptul hilar. Anul trecut am trimis echipa din venituri proprii, asta înseamnă zeci de mii de euro. Iar ăştia sunt bani mulţi pentru o federaţie mică precum a noastră. Nu ne comparăm noi cu handbalul, fotbalul sau... rugby-ul mai nou. Anul trecut am trimis şi fetele la Liga Mondială, dar ni s-au terminat banii şi am retras echipa, motiv pentru care am şi fost amendaţi de forurile internaţionale. Anul acesta nu am mai înscris echipele în Liga Mondială pentru că ne făceam pur şi simplu de râs. Am făcut şi acum cerere de refinanţare pentru Liga Mondială, dar nu am primit răspuns, aşa că am luat decizia să nu mai le înscriem. Cu Găvruş, fără Găvruş, nu contează, dar sportivii rămân aici. Ei reprezintă tricolorul. Imaginea României este acolo, în apă, şi are de suferit. AGERPRES: În ce măsură afectează lipsa banilor şansele de calificare ale naţionalei masculine la Jocurile Olimpice? Călin Găvruş: Sportivii de la loturile naţionale nu fac sacrificii în situaţia actuală, dar ei trebuie să plece în pregătire. Adică să facă un număr de cantonamente, să participe la turnee cu echipe puternice. Dar la noi este o nebunie de-a dreptul. Practic MTS a condamnat această disciplină la o situaţie fără ieşire. Noi suntem cam pe acelaşi nivel de valoare cu Franţa, Germania, Rusia şi Olanda. Ele merg în toate turneele posibile cu suportul statului şi al sponsorilor ca să se pregătească pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Noi în iunie am terminat banii şi în loc de pregătire am trimis sportivii în concediu. Grecii din staff-ul naţionalei s-au uitat miraţi la mine, însă le-am spus şi lor să meargă acasă, la Atena, pentru că nu aveam ce face. Iar asta în timp ce Franţa, Germania, Rusia şi Olanda, cu care sigur ne vom bate pentru calificare, au continuat pregătirea peste vară. Şi atunci cum să emitem pretenţii? Singura scăpare, singura salvare ca să zic aşa, a venit de la COSR. Cei de acolo au încercat să ne sprijine cât au putut, aşa am obţinut nişte fonduri şi am reuşit acum să trimitem naţionala în pregătire. Deci lotul este de două săptămâni la Târgovişte de unde va pleca în Malta la turneul de calificare la Campionatul European de la Budapesta de anul viitor. Şi ţin foarte mult să mulţumesc Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru că s-a implicat, a avut răbdare cu noi şi ne-a ajutat. AGERPRES: Urmează turneul de calificare la Campionatul European de la Budapesta, este România favorită în grupa cu Malta şi Portugalia? Călin Găvruş: Eu sper să nu avem emoţii în grupa asta, dar mi-e frică. Pentru că orice sport, cu atât mai mult polo, trebuie practicat constant dacă vrei să ai pretenţii. Dar dacă întrerupi pregătirea pentru o lună şi ceva cum am făcut noi în iunie, apoi revii iar... şi tot aşa... sunt perioade tulburi în pregătire şi e normal să îmi fie frică. Însă în acelaşi timp am încredere în băieţi. Avem un nucleu interesant cu jucători foarte experimentaţi precum Alexandru Ghiban, Tiberiu Negrean sau Marius Ţic care pot strânge echipa în jurul lor. AGERPRES: România are şi un selecţioner nou, pe grecul Athanasios Kechagias, care sunt primele impresii despre el? Călin Găvruş: Athanasios Kechagias este un tehnician reputat, care a fost secundul naţionalei Greciei mult timp, iar apoi a mers în Australia unde a antrenat echipa olimpică de senioare. Iar primele impresii despre el sunt cu adevărat excepţionale. Este un profesionist desăvârşit. AGERPRES: A fost greu să găsiţi un selecţioner având în vedere situaţia financiară a federaţiei? Călin Găvruş: Foarte, foarte dificil... Dar câteodată viaţa oferă şi surprize plăcute. Pentru că Athanasios Kechagias ne-a fost recomandat chiar de fostul selecţioner al României, Dejan Stanojevic, cel care a plecat de la noi prin demisie tot în urma restanţelor pe care federaţia le avea către dânsul. Şi chiar şi acum mai avem să îi dăm nişte bani. Dar dânsul a înţeles situaţia în care se află federaţia noastră. Dejan Stanojevic ni l-a recomandat pe Kechagias, am luat legătura cu el şi ulterior am ajuns la o înţelegere pentru a prelua echipa naţională a României. AGERPRES: Care sunt şansele României de a încheia Campionatul European de la Budapesta în primele 10 locuri pentru a se califica la Jocurile Olimpice? Călin Găvruş: E foarte greu să terminăm în primele 10 la Budapesta. Nu vreau să dau speranţe. Bineînţeles că naţionala va lupta până la capăt în fiecare meci pentru că ne dorim să terminăm Europenele sus, însă va fi foarte dificil. AGERPRES: În aceste condiţii care ar fi şansa naţionalei de polo de a-şi asigura participarea la Tokyo? Călin Găvruş: Echipele care se vor clasa sub locul 10 la Europene vor avea ocazia să participe la un turneu de calificare preolimpic care va avea loc la sfârşitul lunii aprilie 2020, alături de selecţionatele care vin alte zone ale lumii. Dar şi la turneul ăsta trebuie să ai şi puţin noroc, pentru că dacă pici cu Australia atunci e crunt. AGERPRES: La feminin care este situaţia calificării la Europene? Călin Găvruş: La fete urmează un meci de calificare la Campionatul European de la Budapesta. Vor juca împotriva Germaniei. Şansele sunt egale în acest meci, pentru că Germania este tot la nivelul nostru. Din păcate noi am bătut Germania mai mult în competiţiile care nu contau. Iar când a fost un meci de calificare am pierdut. S-a întâmplat ultima oară când ne-am întâlnit, când am pierdut calificarea la Europene în faţa Germaniei. Însă va fi o luptă, asta vă garantez. Mizăm foarte mult pe publicul din Focşani, un oraş nou pentru polo. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)