Interviu - Cristina Neagu, destainuire emoționanta: 'Sunt bucuroasa ca am trecut cu bine peste aceasta perioada si sunt sanatoasa'

Căpitanul echipei de handbal feminin CSM Bucureşti şi al naţionalei României, Cristina Neagu, a vorbit pentru News.ro despre perioada în care a stat în carantină, în urma testării pozitive la Covid-19. Miercuri expiră cele 14 zile de carantină, iar testul său este negativ, astfel că poate relua activitatea.

Cristina, o veste bună în ceea ce te priveşte! Test negativ la Covid-19

Citește și: Claudiu Năsui, declaraţie dură la Florin Roman: ‘Care e şmecheria? Dacă declari că nu ai domiciliu în Bucureşti, primeşti diurne suplimentare’

Aşa este, mâine s-ar termina carantina, nu am ieşit deloc, am refăcut testul şi este negativ. Am trecut cu bine peste această încercare, am făcut o formă uşoară, doar că mi-am pierdut mirosul şi gustul. Nici acum nu le-am recuperat în totalitate. Este o situaţie stranie să ai acest virus ca o răceală, fără probleme majore, dar care este contagios şi poate deveni foarte rău.

A contat faptul că eşti sportiv de performanţă, având în vedere că ai avut o formă uşoară?

Am auzit de cazuri grave şi în sport. Poate lumea crede că dacă eşti sportiv şi ai grijă de tine, ai antrenamente tot timpul, te menţii, ai medicaţie, refacere etc, eşti ferit. Dar uite că nu e aşa. Sunt cazuri grave şi între sportivi, cum sunt cazuri uşoare şi la oamenii obişnuiţi. Nu aş dori să contacteze cei dragi şi apropiaţii acest virus, de fapt nu aş dori să îl aibă nimeni, dar nu putem alege. Doar să avem grijă de noi, să respectăm măsurile, să fim atenţi la fiecare pas. Este cel mai important.

Cum te simţi după perioada de carantină?

Citește și: Ultimă oră! Nu se închid școlile în Capitală! Anunțul făcut de Monica Anisie

Mă simt bine fizic. Nu am avut voie să fac antrenamente, mai ales antrenamente intense. Astăzi, de exemplu, am alergat puţin pe bandă, acasă. Va fi greu să recuperez cât mai repede, pentru că resimţi o perioadă fără pregătirea specifică şi cu care eşti obişnuit. În prima săptămână nu am făcut mişcare deloc, mi-a recomandat şi medicul. Am avut dureri în gât, nu am fost prea bine.

Când poţi relua antrenamentele?

Voi mai face nişte analize de sânge şi la plămâni, iar de joi aş vrea să reintru în programul de antrenamente. Va fi greu, repet, să recuperez, dar voi trece şi peste asta. Sunt bucuroasă că am trecut cu bine, că sunt sănătoasă.

De atâtea luni de când ne confruntăm cu pandemia te-ai gândit vreodată cum ar fi dacă vei ajunge în situaţia de testare pozitivă?

Da, m-am gândit, normal, când vezi ce e în jur. Mi-am dorit să am parte de o formă uşoară, să nu trec prin febră mare, prin spital şi, mai ales, să ies sănătoasă din experienţă. Spun acest lucru pentru că nu se ştiu multe lucruri, e cam neclar totul când vine vorba despre ce se întâmplă cu tine, cu corpul tău, după ce ai avut Covid-19. Sper ca ultimele analize să fie ok, aşa cum a fost şi testul negativ şi să mă alătur echipei.

Echipei nu i-a fost uşor în Norvegia fără tine, a venit prima înfrângere în Liga Campionilor!

Situaţia a fost grea pentru fete. Au avut drumul, testările nu s-au făcut imediat la sosire, ci după câteva ore, apoi nu au mai avut voie să iasă până a doua zi. A fost frustrant să urmăresc meciul de acasă! Mi-aş fi dorit doar să fiu cu ele, îmi pare rău că nu am fost acolo, indiferent care era rezultatul, pentru că suntem împreună şi atunci când e greu, la eşecuri, aşa cum suntem şi la victorii. Dar, mă voi întoarce, voi fi şi mai puternică! Orice încercare ne face mai puternici!, potrivit news.ro.