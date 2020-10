Interviu cu Alin Olar: Falun Dafa sau Calea spre armonia cu natura fundamentala a universului

Alin Olar este facilitator, la Constanța, al străvechii practici spirituale orientale Falun Dafa sau Falun Gong, pe care milioane de oameni din întreaga lume au integrat-o în viața lor. Înrădăcinată în tradiția budistă, este formată din două componente principale: îmbunătățirea de sine prin studiul învățăturilor și exercițiile lente, însoțite de meditație.Sunt economist, absolvent al ASE Bucureşti, am 44 de ani, căsătorit și locuiesc în Mangalia, unde avem o mică afacere.Am aflat prima dată despre Falun Dafa în anul 2013, la expoziţia „Body, Mind & Spirit” în Bucureşti, unde locuiam la acea vreme, o expoziţie pentru cei care doresc un stil de viaţă mai bun, mai sănătos şi, nu în ultimul rând, cu o oarecare deschidere spre spiritualitate. Prima reacţie a fost de uimire, deoarece nu se cereau bani (taxe) pentru a participa la cursurile care se desfăşurau în aer liber, în parcuri. Am început să merg la locul de practică foarte curând şi de atunci practic constant.Toţi avem în noi acea latură de bunătate, iar în Constanţa, ca şi în alte părţi ale ţării, sunt persoane care doresc să ştie mai multe despre Falun Dafa sau alte căi spirituale drepte.Pentru că nu avem liste de membri sau taxe, nu vă pot spune un numar exact, dar din 2018, când am deschis acest loc de practică, au venit mai multe zeci de persoane.