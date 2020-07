Interviu cu Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta: Romania a traversat o perioada extrem de tumultuoasa“

• „Ne aflăm în fața unei oportunități electorale și este obligatoriu să fim extrem de atenți la pulsul electoratului“, a afirmat președintele PNL ConstanțaAstăzi este ziua de naștere a președintelui PNL,și îi urăm ”La mulți ani!” și multă sănătate.Aflat la primul mandat de deputat, președinteleeste unul dintre cei mai activi parlamentari de Constanța. Cu ocazia împlinirii celor 53 de ani, i-am adresat câteva întrebări despre situația politică actuală din Constanța, în care începe să se simtă spiritul electoral al alegerilor locale.B.H: În acești 4 ani, România a traversat o perioadă extrem de tumultuoasă. De la un Dragnea atotputernic, care a dominat Parlamentul și un PSD care a încercat să pună mâna pe justiție până la momentul schimbării guvernamentale, această schimbare a însemnat multe ore de muncă, lupte care încă nu s-au terminat. Am avut alegeri europarlamentare și prezidențiale, care au reprezentat un semnal puternic și un vot pentru o nouă clasă politică, iar bătălia finală cu PSD se va da anul acesta, la alegerile locale și la cele parlamentare. Pot spune că am reușit să fac o serie de propuneri legislative, precum și interpelări și întrebări către miniștri legate de problemele arzătoare ale municipiului și județului nostru.B.H: Este o întrebare la care electoratul a dat un răspuns, atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele prezidențiale de anul trecut, în care au trasat o sarcină clară partidelor de dreapta, și anume că viitorul județului Constanța și al României se află în mâinile lor. În toate cercetările realizate, atât la nivel national, cât și local, se arată un trend descendent al PSD-ului. La Constanța, în sondajele de opinie, a ajuns să aibă 1 în față, în timp ce PNL se bucură de o cotă de încredere mult mai mare. Ne aflăm în fața unei oportunități electorale și este obligatoriu să fim extrem de atenți la pulsul electoratului. După cum știți, sunt o persoană care are un discurs echilibrat, care își alege mereu cuvintele în comunicarea publică. Am observat stângăciile colegilor de la USR și este normal când ești tânăr, sângele fierbe și câteodată, ambițiile personale își arată lipsa de experiență. La Constanța avem o echipă excepțională, formată din Vergil Chițac- candidat la Primăria Constanța și Mihai Lupu- candidat pentru Consiliul Județean, două persoane cu o carieră remarcabilă, cu experiență profesională, care se pliază bine pe așteptările electoratului din municipiu și din județ. Am încredere că anul acesta, la Constanța, PSD trăiește ultimele clipe de glorie și este șansa constănțenilor să închidă acest capitol, prin care acești oameni au distrus orașul și au blocat orice încercare de dezvoltare pe termen lung.B.H: Este adevărat, am realizat mai multe cercetări în această perioadă, pentru că interesul nostru este să oferim soluții pentru constănțeni, pe termen mediu și lung, precum și să fim alături de oamenii din municipiu, mai ales că există un electorat puternic interesat de viitorul orașului Constanța. Cifrele sunt optimiste pentru PNL, total pesimiste pentru PSD și ușor îngrijorătoare pentru USR. Din cercetare reiese că alianța de dreapta reprezintă o soluție de viitor doar dacă în fața electoratului este prezentată o personalitate puternică, un om care, în condițiile în care a lăsat PSD-ul o administrație falimentara, poate acționa, iar acțiunea lui poate fi decisivă spre o dezvoltare ireversibila. Electoratul PNL și cel al USR sunt convergente, iar așteptările sunt proiecte și soluții comune, nu doar lozinci. Guvernul PNL a reușit să facă față acestei pandemii singur, pe alocuri criticat de USR, ceea ce s-a întâmplat deseori și pe plan local. Există puncte despre care se poate discuta și se pot găsi formule de colaborare, astfel încât să nu lezăm interesele electoratului. O idee de lucru ar fi ca USR să își retragă candidatul și să depună doar o listă de consilieri și atunci proiectele lor se vor putea găsi în Consiliul Municipal, astfel că, alături de consilierii municipali PNL, vor putea face majoritate, ceea ce va duce la îndeplinirea programului electoral. Proiectele USR aprobate vor putea fi conduse de experții din cadrul echipei lor. De asemenea, retragerea candidatului USR va însemna un front mai larg de susținere pentru candidatul PNL care, în momentul de față, conform cifrelor, are un ecart pozitiv considerabil. În acest fel, retragerea candidatului USR și susținerea doar a unei liste de consilieri va însemna un mod de a nu leza interesele propriului electorat.B.H: România a traversat o perioadă extrem de grea și, datorită celor din linia întâi, cu sprijinul Guvernului și al președintelui României, am reușit să limităm efectele dezastruoase ale pandemiei de COVID-19. În momentul de față, traversăm un al doilea val, ale cărui efecte nu le poate preconiza nimeni. Speranțele mele sunt că vom putea depăși această criză sanitară, cu tot efortul făcut de români, astfel încât să putem tura motoarele economiei pentru a putea recupera lunile pierdute de activitate. Efectele pandemiei se vor vedea în rezultatele alegerilor locale, mai ales că, pe plan local, s-au activat tot felul de celule care încearcă să destabilizeze PNL și orice încercare de colaborare între partidele de dreapta. Nu ar fi de mirare că în perioada următoare ar apărea candidați scoși din pălărie, persoane publice care s-au pensionat politic. Nu ascund faptul că frica PSD-ului este atât de puternică, încât aceștia vor face un apel disperat la toți slujbașii lor, pentru a dărâma orice proiect de colaborare a partidelor de dreapta. Sper ca domnii de la USR să nu cadă în capcana pe care o pregătesc oamenii PSD-ului.