INTERVIU cu Daniel Baluța, primarul Sectorului 4: `Imi doresc sa digitalizam toate procesele administrative din primarie și din instituțiile descentralizate!`

Criza din sănătate, provocată de pandemia SARS-CoV-2, stările de urgență și de alertă, măsurile extrem de restrictive și dure, pe care guvernul Orban le-a instituit pentru limitarea răspândirii infectării populației cu noul coronavirus au ridicat reale provocări tuturor cetățenilor, zi de zi.

Viața și libertățile, dreptul de mișcare, interacțiunea cu familia, prietenii, la serviciu sau în relația cu instituțiile statului ori parteneri de afaceri ni s-au schimbat brusc, într-un mod la care, anul trecut, de exemplu, nici în cele mai îndepărtate gânduri nu îl anticipam. Eventual, îl puteam vedea prin filmele americane despre aplocalipse, molime sau cataclisme, care amenințau viitorul omenirii, așa cum îl știam.

În aceste condiții, la nivel guvernamental a devenit nu numai evidentă, ci imperios necesară, concretizarea proiectelor de digitalizare și digitalizare a adminisitrației publice centrale și locale.

Studiul făcut la nivelul primăriilor din cele 6 sectoare ale Capitalei, referitor la gradul de digitalizare al acestora, a evidențiat că Primăria sectorului 4, cu un grad de digitalizare aproape complet al aparatului de lucru, conduce, de departe în clasament.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță ne-a răspuns la câteva întrebări.

Reporter: Ce înseamnă pentru locuitorii sectorului 4 digitalizarea primăriei locale?

Daniel Băluță: Digitalizarea administrației este indusă de dezvoltările sociale, economice, ecologice și tehnologice la care asistăm. Ne confruntăm cu provocări ambițioase și concrete, asistăm la o creștere spectaculoasă a urbanizării, la modificări demografice, care, practic, ne obligă să luăm măsuri prin care să ne transformăm sectorul într-unul inteligent. Pe de altă parte, criza din sănătate, pe care o traversăm cu toții și care ne-a schimbat, zic eu, în mod ireversibil anumite obiceiuri, abordări ale relațiilor interumane vine, dincolo de progresul tehnologic și ne obligă să identificăm și să implementăm soluții inteligente de relaționare și rezolvare a problemelor comunității.

Din fericire pentru sectorul 4, digitalizarea Primăriei a fost, de la bun început, unul dintre proiectele la care am lucrat intens și cu foarte mult drag. Spun din fericire, pentru că în contextul pandemiei SARS-CoV-2, fiind destul de avansați cu proiectul de digitalizare a administrației locale, mai ales în această perioadă, locuitorii sectorului 4, care au avut probleme de rezolvat la Primărie anul acesta, au putut să o facă din siguranța căminului lor.

În altă ordine de idei, ca medic, că apărător al sănătății, îmi doresc foarte mult ca locuitorii sectorului 4 să petreacă cât mai puțin timp la ghișeu și cât mai mult timp cu familia, cu copiii, cu prietenii, în aer liber, în parcuri.

De aceea, am creat și operaționalizat, la nivelul administrației locale a sectorului 4, Spațiul Virtual Unic (SVU) pe care îl poate testa, oricine este interesat și locuiește în sectorul nostru, pe site-ul Primăriei - www.ps4.ro.

Reporter: Ce înseamnă asta? Ce se poate face în acest spațiu?

Daniel Băluță: Este foarte simplu. În Spațiul Virtual Unic totul se întâmplă online. Nimeni nu mai este nevoit să vină la ghișeu pentru probleme de urbanism, de exemplu. Actele sunt depuse online, scanate și, apoi, tot online se emit certificatele, semnate electronic. Timpii de reacție și de eliberare a documentelor vor fi foarte mult scurtați. Facem o economie consistentă și de timp și energie, dar și cu materialele de birotică – hârtie, toner, aparatură etc.

Avem grijă și în permanență să adăugăm în Spațiul Virtual Unic și alte tipuri de documente ce vor putea fi solicitate de către cetățeni și primite de aceștia în format digital, prin accesarea site-ului primăriei sau prin aplicația Primăria Sectorului 4.

Reporter: Ce probleme își pot rezolva cetățenii prin intermediul digitalizării?

Daniel Băluță: Sunt extrem de multe chestiuni pe care locuitorii sectorului 4 și le pot rezolva fie din comoditatea fotoliului de acasă fie de la birou sau de oriunde din lume, atâta vreme câtă au acces la internet.

În cadrul campaniei “Fără cozi la ghișeu”, pot să spun că am fost prima administrație locală din țară, care a încasat taxe și impozite prin rețele de tip SELFSERVICE. Am constatat creșterea gradului de încasare și reducerea semnificativă a cozilor pentru plata taxelor și impozitelor.

Am creat primul serviciu public din România, digitalizat complet, care gestionează parcările. Funcțională din anul 2018, platforma online de închiriere a locurilor de parcare la reședință, www.mobilitateurbana4.ro, a devenit deja o soluție ușoară și facilă pentru locuitorii Sectorului 4, care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze până la ghișeele primăriei pentru a-și putea închiria un loc de parcare. Pot face acest lucru extrem de simplu, direct din fața unui calculator sau de pe un telefon mobil.

Am creat platforma e-Autorizări – https://autorizaricomerciale.ps4.ro/ pentru obținerea autorizărilor comerciale la nivelul Sectorului 4. Ea se adresează tuturor agenților economici care au puncte de lucru pe raza sectorului și, în momentul de față, pot să obțină acorduri, avize, autorizații de funcționare de la Primăria Sectorului 4, online.

O altă platformă, prin intermediul căreia locuitorii din sectorul 4 obțin, online, documentele necesare în domeniul urbanismului este e-Urbanism. Aici se depun online cererile de urbanism și sunt eliberate documentele solicitate.

Am dezvoltat o aplicație a Primăriei sectorului 4 pentru mobil prin intermediul căreia utilizatorilor li se asigură conectivitate automată cu diverse servicii publice ale Sectorului 4 (DMU, DGITL, Evidența Persoanelor etc.). Prin intermediul ei, pot fi sesizate diverse probleme cu care se întâlnesc aceștia în viața de zi cu zi: groapă, mașină abandonată, reabilitare termică, gunoi, parc, mobilier urban, alte sesizări. Aplicația este gândită în așa fel încât poți urmări stadiul celor semnalate, dacă au fost soluționate, istoricul lor.

De asemenea, utilizatorii pot fi înștiințați în legătură cu debitele la DGITL S4 și termenele scadente. O altă facilitate este plata directă din aplicație a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar. Se asigură acces permanent la ghiduri, regulamente (parcări, salubritate etc.), informații utile, link-uri utile.

Nu am uitat nici de persoanele cu dizabilități, care, prin intermediul aplicației se pot înscriere în sistemul informatic pentru acces gratuit în parcările publice din sectorul 4, pe locurile special amenajate. Și multe, multe alte facilități. Toate se pot găsi pe site-ul Primăriei, www.ps4.ro

Reporter: Anul trecut ați fost singurul primar din Capitală distins cu titulatura de „Primarul Anului ”, la Gala Smart City Industry Awards 2019, pentru promovarea proiectelor de tip “smart city”. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acest premiu. A fost greu să îl obțineți?

Daniel Băluță: A fost o surpriză extrem de plăcută. Sunt convins că dacă aș fi alergat după o astfel de distincție, nu m-aș fi bucurat atât de mult când am primit-o. Sincer, nu am simțit niciun moment că m-aș afla în vreo competiție. În permanentță, singurul meu obiectiv este acela de a găsi noi metode de a le face viața mult mai ușoară locuitorilor din sectorul 4.

Faptul că am primit acest premiu mă motivează să continui să găsesc, împreună cu echipa mea, cele mai eficiente soluții inteligente, menite să le facă viața oamenilor cât mai usoară. Consider că premiul de anul trecut a fost un premiu acordat comunității noastre, pentru că toți am contribuit la ceea ce am construit în sector.

Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în sectorul 4 nu a făcut altceva decât să crească de la zi la zi calitatea vieții oamenilor. Am muncit foarte mult, cu foarte multă dăruire să lărgim străzi, să reabilităm termic blocuri, să amenajăm zeci de mii de locuri de parcare, să construim unități medicale, de pompieri, o stație de metrou, parcuri și spații verzi, să modernizăm piețe, unități școlare. Atu-ul nostru a fost acela al inovării, al capacității de a transforma ideile în fapte, în realități palpabile.

Vă dau doar câteva exemple, o scurtă comparație 2016/2020: stații încarcare mașini electrice: 2016 - 0/2020 – 26; aplicații informatice : 2016- 0/ 2020 – 10 aplicații; interacțiuni digitale: 2016 – 0/2020 – 115.000; plăți online: 2016 – 0/2020 – 220.000 plăți efectuate prin Self-Pay, AppMobil PS4, ghiseul.ro, Westaco, euplatesc.ro; carduri pentru locurile de parcare- 2016 – 0/2020 – 44.000 de carduri.

Reporter: Ce urmează?

Daniel Băluță: Avem foarte multe idei pe care vrem să le punem în practică. Continuăm proiectele începute, căutăm noi proiecte. Suntem deschiși și, dacă, locuitorii sectorului 4 au idei despre îmbunătățirea și creșterea realistă a calității vieții, îi invit să ni le aducă la cunoștință.

Eu, personal, îmi doresc să digitalizăm toate procesele administrative, atât la primărie, cât și în cadrul instituțiilor descentralizate. Va fi un efort susținut, de durată. Vor fi necesare sume serioase, însă nu vom da înapoi. Mă bucur să îi anunț pe locuitorii sectorului 4 că avem deja în lucru documentele necesare accesării fondurilor europene pentru un proiect deosebit de important – Sistemul Integrat de Monitorizare a Sectorului 4, pe mai multe paliere, de la managementul traficului până la monitorizarea stradală în vederea limitării numărului de infracțiuni.

Mai mult, vrem să contribuim la reducerea poluării, și atunci trebuie să modernizăm transportul public în sector.

Un capitol extrem de important pentru noi este e-Mobilitatea, pe care o abordăm pe patru direcții. Până acum am investit în infrastructura stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice și ne dorim ca locuitorii sectorului 4 să cumpere și să folosească autovehicule electrice. Noi putem oferi diverse facilități la achiziție (eco-tichet), facilități fiscale, facilități legate de parcări etc. Ne gândim, chiar, la o formulă de subvenționare, prin Hotărâre de Consiliu Local, prin care să decontăm o parte din cheltuielile de încărcare a mașinilor electrice pentru cetățenii din sector, dar și persoanele juridice, care aleg un astfel de mijloc de transport.

Apoi, continuăm să promovăm un transport public electric civilizat și accesibil utilizînd cât mai mult tramvaiele, troleibuzele, autobuzele electrice, metroul. De aceea, investim permanent într-o infrastructură adecvată, cu refugii pietonale și peroane moderne și sigure. Extindem traseele existente. Avem un dialog permanent, concret cu STB S.A., Ministerul Transporturilor, Metrorex și ADIBI Transport București-Ilfov.

Am realizat o realizat o rețea extinsă de parcaje de tip Park&Ride în apropierea fiecărei stații de metrou din Sector, pentru a susține transportul public și vom continua să odezvoltăm.

Repet, continuăm să imaginăm proiecte care să crească nivelul de trai și calitatea vieții locuitorilor din sectorul 4. Știu că se poate! Tot ce am făcut până acum a demonstrat lucrul acesta și vom continua să lucrăm pentru cetățenii din sectorul 4.